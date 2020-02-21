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المؤتمر نت - وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "فيكتوري" بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 32 يوماً في عرض البحر

وصول سفينة للحديدة تحمل 30 ألف طن بنزين

المؤتمرنت -
وصول سفينة للحديدة تحمل 30 ألف طن بنزين
وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "فيكتوري" وعلى متنها 29 ألفاً و 586 طناً من البنزين بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 32 يوماً في عرض البحر.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن تحالف العدوان لايزال يحتجز ثماني سفن نفطية بلغت مدة احتجاز أولاها أكثر من 101 يوم، مبينة أن تلك السفن تحمل 183 ألفاً و 439 طناً من البنزين، و 29 ألفاً و 499 طناً من الديزل.

وأشار البيان إلى أن العدوان يمنع أيضاً دخول سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية.

وذكر البيان أن قيادة الشركة وجهت المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة "فيكتوري" للربط في رصيف الميناء وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة لمختلف القطاعات والحفاظ على الاستقرار التمويني في السوق المحلية.








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