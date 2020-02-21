الجمعة, 21-فبراير-2020 الساعة: 03:30 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التجريف‮ ‬للوظيفة‮ ‬العامة‮ .. ‬إلى‮ ‬أين‮ ‬؟‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - استشهدت امرأة وتضررت منازل ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة جراء خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار

استشهاد امرأة بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة

المؤتمرنت -
استشهاد امرأة بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة
استشهدت امرأة وتضررت منازل ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة جراء خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري استشهاد امرأة نتيجة قصف للغزاة والمرتزقة على الأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بأربع قذائف مدفعية شمال حيس، واستحدثت جرافتان لقوى العدوان تحصينات قتالية غرب التحيتا.

وفي مديرية الدريهمي، استهدفت قوى العدوان بـ23 صاروخ كاتيوشا وقذائف الهاون منازل ومزارع المواطنين في قرية الجربة العلياء والجربة السفلى وقرية المنقم، وقصفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية قرية الشجن والدحفش.

ونفذت قوى العدوان تمشيطاً مكثفاً بالعيارات الخفيفة والمتوسطة على أماكن مختلفة في منطقة كيلو 16، واستهدفت بـ12 قذيفة مدفعية ومختلف العيارات الثقيلة قريتي الشيخ والزعفران بالمنطقة.

وأشار المصدر إلى كسر زحف لمرتزقة العدوان غرب الدريهمي.

وذكر أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، كما قصف العدوان قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بالقنابل العنقودية.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف مديرية صرواح في محافظة مأرب بأكثر من عشر غارات.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف وغارتيتن على حرض وحيران في محافظة حجة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يرتفع متجها لأفضل أداء أسبوعي
علوم وتقنية: حقائق ونتائج مثيرة عن مرضى كورونا
عربي ودولي: حريق يلتهم شاحنتين لنقل المشتقات في السعودية
علوم وتقنية: تغيرات خطيرة تحدث في العين بعد سن الأربعين
متفرقات: خبير لا ينصح بتناول مشروبات الطاقة عشوائياً
علوم وتقنية: العلماء يجدون تهديداً مميتاً في البلاستيك
رياضة: ركلات الترجيح تمنح الزمالك لقب السوبر المصري
فنون ومنوعات: اكتشاف مصنع سجائر بمكان لا يخطر على بال
عربي ودولي: الحكم بسجن مستشار ترامب 40 شهراً
اقتصاد: الذهب ينخفض لكن يظل قرب ذروة 7 سنوات
أخبار: إدمان الهواتف يغير الدماغ كإدمان المخدرات
أخبار: منظمة: لا ينبغي أن تمر معاناة أطفال اليمن مرور الكرام
أخبار: دولتان تعلنان عن 3 حالات وفاة بـ"كورونا"
أخبار: إصابات بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
أخبار: 25 غارة للعدوان على ثلاث مناطق يمنية
أخبار: كسر زحف لمرتزقة السعودية قبالة جيزان
عربي ودولي: ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 2118
علوم وتقنية: علامات تدل على حالة طبية خطيرة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الشريف وآل العمري
رياضة: لايبزيغ يقهر توتنهام في عقر داره
رياضة: أتالانتا يسحق فالنسيا ويقترب من ربع نهائي الأبطال
رياضة: مانشستر سيتي يهزم وست هام بثنائية
أخبار: صرعى وجرحى مرتزقة بكمين محكم في البقع
قضايا وآراء: التجريف‮ ‬للوظيفة‮ ‬العامة‮ .. ‬إلى‮ ‬أين‮ ‬؟‮!‬
رياضة: صلاح يرسم البسمة على وجه طفل سوري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020