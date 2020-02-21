المؤتمرنت -

استشهاد امرأة بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة

استشهدت امرأة وتضررت منازل ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة جراء خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة.



وأكد مصدر عسكري استشهاد امرأة نتيجة قصف للغزاة والمرتزقة على الأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بأربع قذائف مدفعية شمال حيس، واستحدثت جرافتان لقوى العدوان تحصينات قتالية غرب التحيتا.



وفي مديرية الدريهمي، استهدفت قوى العدوان بـ23 صاروخ كاتيوشا وقذائف الهاون منازل ومزارع المواطنين في قرية الجربة العلياء والجربة السفلى وقرية المنقم، وقصفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية قرية الشجن والدحفش.



ونفذت قوى العدوان تمشيطاً مكثفاً بالعيارات الخفيفة والمتوسطة على أماكن مختلفة في منطقة كيلو 16، واستهدفت بـ12 قذيفة مدفعية ومختلف العيارات الثقيلة قريتي الشيخ والزعفران بالمنطقة.



وأشار المصدر إلى كسر زحف لمرتزقة العدوان غرب الدريهمي.



وذكر أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، كما قصف العدوان قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بالقنابل العنقودية.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف مديرية صرواح في محافظة مأرب بأكثر من عشر غارات.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف وغارتيتن على حرض وحيران في محافظة حجة.