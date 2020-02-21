المؤتمرنت -

وفيات كورونا تصل إلى 2236.. وتزايد الإصابات

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.



وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).



وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالى 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.



وكانت السلطات الصينية أعلنت، الخميس، أنها غيرت مجددا الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصرا لأولئك الذين تؤكد الفحوصات المخبرية أنهم مصابون بفيروس كورونا.



وهذه الطريقة كانت معتمدة أساساً في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى 8 أيام إذ تسبب بفوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين.



وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.



المصدر: وكالات

