المؤتمرنت -

فلكي يمني يحدد موعد اول ايام شهر رجب

أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن يوم الثلاثاء 25 فبراير هو غرة شهر رجب 1441هـ.



وقال الفلكي الشوافي في بيان نشره على حسابه فيس بوك رصده "المؤتمرنت" يولد هلال شهر رجب 1441 هجرية بحدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر ويكون ذلك بعد غروب شمس الاحد 23 فيراير 2020 حوالي الساعة 6:32 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC+3) ليغرب القمر في اليوم التالي (الاثنين 24 فبراير 2020) على السواحل الغربية لليمن بعد غروب الشمس بحوالي 45 دقيقة وتحت قيد الأخذ بإختلاف المطالع وبمعيار الحساب الفلكي يكون يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 هو غرة شهر رجب 1441 هجرية.



وأضاف، بالنسبة لمعيار الرؤية بالعين من مطالع اليمن يكون الهلال بعد غروب شمس الأثنين 24 فبراير في حدود إمكانية الرؤية بالعين المجردة في سماء صافية من السحب و الغبار او ما يحجب الرؤية.