المؤتمرنت -

قصف أرامكو السعودية.. بيان هام صادر عن القوات المسلحة اليمنية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي بعدد من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت "عملية توازن الردع الثالثة"، بـ12 طائرة مسيرة نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى.



وأكدت القوات المسلحة أن عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية.



وأشار البيان إلى أن عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف.



وتوعدت القوات المسلحة، النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.