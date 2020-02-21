المؤتمرنت -

إنفلونزا العيون مرض لا علاج له

حذر خبراء المركز الفدرالي للتثقيف الصحي في ألمانيا من انتشار الإنفلونزا بما فيها مرض إنفلونزا العيون الغامض والخطير، لعدم وجود أدوية لعلاجه في الوقت الحاضر.



وأعراض مرض إنفلونزا العيون الأولية، تشبه أعراض التهاب الملتحمة، حيث تبدأ إحدى العينين بالإحمرار ثم تتورم ويشعر الشخص بأن جسما غريبا فيها، وتظهر الحكة وتزداد الحساسية للضوء. وتبلغ فترة حضانة العدوى 5-12 يوما.



وتجدر الإشارة إلى أن إنفلونزا العيون انتشرت عام 2016 في بون، وحينها لم تنفع جميع المضادات الحيوية في علاج المصابين، ما تسبب في تفاقم المرض وإصابة المجاري التنفسية بالتهابات وكذلك الجهاز الهضمي.



ويشير الخبراء، إلى أن فيروس إنفلونزا العيون نشط جدا ومقاوم لجميع المضادات الحيوية، وحتى بعد مضي عدة أسابيع يشعر المصاب بضبابية الرؤية. وتنتقل عدوى المرض نتيجة ملامسة الأيدي مثل المصافحة، ومقابض الأبواب وغيرها.



وللوقاية من المرض يجب غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، وعند إصابة أحد افراد الأسرة، يجب تطهير جميع الأشياء في المنزل، لأنه لا يوجد دواء لعلاج هذا المرض حاليا.



المصدر: ميديك فوروم