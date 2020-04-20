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المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب رابع بنيران المرتزقة في محافظة تعز

شهداء وجرحى في تعز وخروقات متواصلة بالحديدة

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى في تعز وخروقات متواصلة بالحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب رابع بنيران المرتزقة في محافظة تعز، وشن الطيران سلسلة غارات على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان بلغت 68 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس، و 26 خرقاً بقصف مدفعي بـ96 قذيفة و40 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف المدفعية وبالعيارات المختلفة حارة الضبياني وأماكن متفرقة من شارع الـ50، واستهدفت بأكثر من 177 قذيفة مدفعية شمال قرية مغاري ومثلث العدين.

وأطلقت قوى العدوان أكثر من 20 قذيفة مدفعية على قرى ومناطق متفرقة في مديرية حيس، واستهدفت منازل المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 13 قذيفة مدفعية، في حين حلق طيران العدوان التجسسي في أجواء المدينة.

وأكد المصدر استشهاد طفل وفتاة وامرأة مسنة وإصابة رجل بجروح نتيجة قصف قوى العدوان لمنزلهم بالمدفعية في قرية وادي حنش بمديرية التعزية محافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة علاف بمديرية سحار.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح و13 غارة على مديرية مجزر في محافظة مأرب، وعشر غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.








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