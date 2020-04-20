المؤتمرنت -

مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول مزيد من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرة تحذيرية أنه يتوقع هطول الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى محافظة صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، مأرب، الجوف، شبوة وصولاً إلى أجزاء من محافظة حضرموت.



وأشار المركز إلى أن الأمطار تشمل أيضاً السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز وصولاً إلى باب المندب وأجزاء من سواحل محافظة عدن والمناطق المحاذية لها.



وحذر المركز بشدة، الموطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها.