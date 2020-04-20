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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ابراهيم السلمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / ابراهيم يحيى محمد السلمي، شيخ عزلة بني سلمه الشرقي مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ يحيى ابراهيم يحيى محمد السلمي، وإخوانه، وكافة آل السلمي، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر، عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب..



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



”إنا لله وإنآ إليه راجعون“

