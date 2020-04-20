المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يصدر توضيح هام بشأن بداية رمضان

نفى الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك ما تم تداوله عنه في مواقع إعلامية منذ يوم أمس بخصوص ان بداية رمضان 1441 الخميس القادم قائلاً يوم امس أوضحنا عن اقتران القمر بالثريا السبت القادم وما ادري كيف تم تداول البعض لذلك وربطوا الحدث بشكل غير صحيح ان بداية رمضان الخميس وهذا لم نقوله ولم يتضمنه كلامنا.



حيث كان كلامنا حرفيا كالتالي :-



يحدث إقتران القمر مع الثريا فلكيا تحت الافق في صباح يوم السبت القادم ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ الا انه يمكن مشاهدة القمر (هلال رمضان) بجانب الثريا بالعين المجردة مساء السبت (ليلة الاحد بحساب الليالي وتعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك) وجاءت تسميته "شهر قِرَان الثلاث" كون حدوثه يتوافق كل سنة مع الليلة الثالثة مع أحد الشهور الهجرية.



وعلية فان كلامنا الذي كان ين القوسين واضح (ليلة الاحد بحساب الليالي وتعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك). معنى ذلك اذا كانت ليلة الاحد هي الليلة الثالثة تكون ليلة السبت هي الليلة الثانية وليلة الجمعة هي الليلة الاولى، والمزارعين بل وكل اليمنيون يعرفون الحساب بالليالي/ اليوم الاسلامي المرتبط به المناسك الاسلامية مثل حساب العشر الأواخر والليالي البيض ...الخ وهي الطريقة/الحساب الذي يتابع به المزارع إقتران القمر بالثريا وبالحساب بالليالي تم تسمية الشهور القِرَانية منذ القدم كما أوضحنا.



وبخصوص بداية رمضان 1441 هجرية سبق توضيحنا أنه يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2020 وكان ذلك قبل اسبوعين وكالتالي:-



بالنسبة لليمن موعد تحري الهلال/ يوم الشك/يوم الغيم/ليلة 30 من شعبان تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر شعبان 1441 هجري الموافق الأربعاء 22 من أبريل 2020، في ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 24 دقيقة ولم يحقق الاقترن السطحي وقبل ان يحقق كذلك. الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا) ويكون حكم رؤية الهلال مستحيلة وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذة بالحساب الفلكي، وبالتالي الخميس متمم لشهر شعبان وغرة شهر رمضان المبارك 1441 هجرية تكون يوم الجمعة 24 ابريل 2020.