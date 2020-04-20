الثلاثاء, 21-أبريل-2020 الساعة: 09:39 م - آخر تحديث: 09:26 م (26: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
دروسٌ وعِبر من جائحة كورونا للإنسانيّة
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
شرعية‮ ‬من‮ ‬ورق‮ !‬
عبدالرحمن الشيبانى
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العدوان‮ ‬يحتضر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
أخبار
المؤتمر نت - أصدر علماء تحذيراً صادماً من فيروس كورونا، بعد الكشف عن "أكبر عامل خطر فردي" لدخول المستشفى بسبب العدوى الفتاكة

علماء يكتشفون "أكبر عامل خطر فردي لعدوى كورونا"

المؤتمرنت -
علماء يكتشفون "أكبر عامل خطر فردي لعدوى كورونا"
أصدر علماء تحذيراً صادماً من فيروس كورونا، بعد الكشف عن "أكبر عامل خطر فردي" لدخول المستشفى بسبب العدوى الفتاكة في المملكة المتحدة.

وفي اكتشاف مثير للقلق، اكتشف العلماء في المملكة المتحدة أكبر عامل خطر وحيد (بعد العمر) عندما يتعلق الأمر بعدوى كورونا، والدخول إلى المستشفى: هو السمنة أو زيادة الوزن.

وسُلّط الضوء على الرابط بين الوزن الزائد وتطور أعراض شديدة لـ COVID-19، بعد تحليل 15100 مريض بفيروس كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا للدراسة.

ووجدت الدراسة التي أجراها العلماء في جامعات إدنبره وليفربول وجامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن زيادة الوزن تضع الأشخاص في خطر أكبر لدخول المستشفى بسبب عدوى كورونا، وتطور حالة لديهم تهدد حياتهم.

ويأتي هذا بعد دراسات أجريت في الولايات المتحدة، حيث وُجد أن السمنة هي أكبر عامل خطر مزمن لدخول المستشفى بسبب كورونا، في مدينة نيويورك.

وتعد هذه النتيجة مثيرة للقلق بالنظر إلى أن ما يقرب من 30% من البالغين في إنجلترا يعانون من السمنة، في حين أن أكثر من 60% من البالغين يصنفون على أنهم يعانون من زيادة الوزن.

ووجدت الدراسة الأمريكية أيضا أن الذكور الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، والذين دخلوا إلى المستشفى، كانوا أكثر عرضة للقبول في المستشفى إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.

وقال البروفيسور بيتر أوبينشو في إمبريال كوليدج لندن، الذي قاد دراسة المملكة المتحدة، إنه من المحتمل أن الدهون الزائدة حول الأعضاء الداخلية تزيد من "عاصفة السيتوكين" التي تسببها COVID-19 - حيث يطلق الجسم الكثير من البروتينات في محاولة محاربة الفيروس، حسب ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني.

وبشكل عام، أظهرت الدراسات بانتظام أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من العدوى.

واظهر اكتشاف آخر في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كانوا يعانون من حالة حادة من مرض كورونا، حتى أكثر من مرضى السرطان أو أمراض الرئة.

ويقول الأطباء إن أجهزة المناعة لدى الأشخاص البدناء، في حالة تأهب دائم عند محاولة حماية وإصلاح تلف الخلايا. ويشير استخدام كل الطاقة لدرء الالتهاب، إلى أن نظام الدفاع في الجسم لديه القليل من الموارد المتبقية للدفاع ضد عدوى مثل فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن كبير علماء الأوبئة في فرنسا أن زيادة الوزن تشكل خطرا أكبر.

ومع ذلك، وجد الباحثون الأمريكيون أيضا أنه لا يوجد أي ارتباط بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تكشف حقيقة حملها الرابع
عربي ودولي: تسجيل 1433 وفاة بكورونا في أميركا
أخبار: شركة النفط : إحتجاز السفن يحول دون الاستفادة من الانخفاض العالمي
أخبار: الامم المتحدة: عدد المعرضين للجوع بالعالم قد يتضاعف بسبب كورونا
اقتصاد: تراجع الذهب مع صعود الدولار
أخبار: وفاة مواطن وانهيار 4 منازل بسبب الأمطار بريمة
اقتصاد: إنهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي
أخبار: الاعلان عن ثامن حالة وفاة بكورونا بعمان
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على مارب والجوف
أخبار: عبرت عن أسفها .. بيان هام لشركة النفط اليمنية
أخبار: أطباء يكتشفون طريقة للحماية من فيروس كورونا
أخبار: 85 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
ثقافة: وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"
أخبار: كورونا يودي بحياة أكثر من 165 ألفاً حول العالم
أخبار: الفلكي الشوافي يصدر توضيح هام بشأن بداية رمضان
أخبار: بدء صرف نصف الراتب عبر بريد العاصمة
أخبار: الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام
أخبار: الخارجية تدين استئناف تصدير الأسلحة لدول العدوان
أخبار: يونيسف: انتشار كورونا باليمن قد يتسبب بآثار مدمرة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ابراهيم السلمي
علوم وتقنية: عالمة فيروسات: صحتنا قبل كورونا لن تكون نفسها بعده
علوم وتقنية: رحلة داخل جسمك مع فيروس كورونا
رياضة: الدوري الصيني ينطلق أواخر يونيو المقبل
عربي ودولي: كورونا يتراجع في إسبانيا وروسيا وألمانيا
فنون ومنوعات: عاش عقودا بالسجن.. وقتله الفيروس قبل الخروج
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020