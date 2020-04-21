المؤتمرنت -

عبرت عن أسفها .. بيان هام لشركة النفط اليمنية

عبرت شركة النفط اليمنية في صنعاء عن أسفها لـ(عدم وجود مجال لتحريك أسعار البيع في المرحلة الراهنة)،



ووعدت أنها لن تألوا جهدا في إعادة النظر في السعر الحالي في حال رفعت قوى العدوان للقيود التعسفية المفروضة على سفن المشتقات النفطية "والتي تقع ضمن ممارسات العقاب الجماعي التي ينتهجها منذ بدء العدوان" .



وفي بيان لها صباح اليوم نوهت شركة النفط اليمنية إلى أنّ إستمرار تحالف العدوان بالاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية التي شحنت خلال الأشهر الماضية بالأسعار العالمية المرتفعة تسبب في انعدام هامش المرونة لدى الشركة وعدم القدرة على التكيف مع انخفاض الأسعار العالمية خصوصا في ظل تصاعد غرامات التأخير والأعباء الأخرى التي تضاف الى التكلفة الأساسية الناتجة عن احتجاز السفن لأشهر كما هو حال السفينة (كورنيت) التي سيتم إدخالها يوم 21إبريل2020م بعد احتجازها عرض البحر أمام ميناء جيزان لمدة 103 أيام بعد حصولها على تصريح الأمم المتحدة ، حيث تم شحنها بتاريخ 12ديسمبر2019م بمتوسط سعر بورصة مرتفعة بلغت 70.34$

