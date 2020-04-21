المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 34 غارة على مارب والجوف

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف المواطنين وشن الغارات الجوية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 85 خرقا بالحديدة بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس والجبلية ، و18 خرقاً بقصف مدفعي بـ100 قذيفة و70 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وقصفت مدفعية قوى العدوان قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص قناصة قوى العدوان في حارة العلبة بمديرية صالة محافظة تعز.



وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ، في حين شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديرية مجزر و15 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

