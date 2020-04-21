المؤتمرنت -

وفاة مواطن وانهيار 4 منازل بسبب الأمطار بريمة

أدت الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة على محافظة ريمة يوم الإثنين، إلى وفاة مواطن وانهيار عدة منازل وتعطيل الطرقات الرئيسية والفرعية.



وأوضح رئيس عمليات المحافظة عبداللطيف الرعيني أن الأمطار الغزيرة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات على مناطق مديرية الجعفرية تسببت في وفاة المواطن علي شايع زايد إثر انهيار جدران باحة مسجد الضهرة.



وأشار إلى انهيار أربعة منازل ، ومبنى السلطة المحلية بالمديرية انهياراً جزئياً، ونفوق عدد من الأغنام جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.



وتسببت الأمطار التي هطلت على مديريتي الجبين وبلاد الطعام ، في قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية ونزوح المئات من الأسر جراء الانهيارات الصخرية.



وذكر الرعيني أنه تم قطع الخط الإسفلتي الرئيسي والحيوي في عزلة بني الدون الرابط بين منطقة الرباط - مركز المحافظة الجبين ، وكذا قطع الخط الإسفلتي الذي يربط مركز مديرية بلاد الطعام - الضوحان ، كما تعرضت بعض الطرق الفرعية والمدرجات الزراعية للأضرار بسبب الانهيارات الصخرية.*سبأنت