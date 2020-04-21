المؤتمرنت -

الامم المتحدة: عدد المعرضين للجوع بالعالم قد يتضاعف بسبب كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.



وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي، عارف حسين، إن "كوفيد-19 يمثل كارثة محتملة لملايين الفقراء الذين يعيشون على المحك بالفعل".



ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا، في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة.