المؤتمرنت -

شركة النفط : إحتجاز السفن يحول دون الاستفادة من الانخفاض العالمي

اكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء ربط السفينة ( كورنيت ) المحملة بكمية (30,079) طن من مادة البنزين في ميناء الحديدة بالرصيف التجاري للتفريغ في خزانات منشآت الحديدة، وذلك بعد 4 اشهر من الاحتجاز عرض البحر أمام ميناء جيزان ، من قبل بوارج قوى العدوان.



مشيرة إلى أن هذا الاحتجاز هو السبب الوحيد الذي حال دون الاستفادة المثلى من الانخفاض العالمي لأسعار المشتقات النفطية



وفي بيان لها اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2020م، على صفحة الشركة بموقع (فيس بوك) اكدت شركة النفط اليمنية بدء عملية الفحص والقياس للشحنة تمهيدا لبدء عملية الضخ.



وعبرت عن شكرها وتقدريها " لمؤسسة موانئ البحر الاحمر لتعاونهم وجهودهم في تسهيل دخول السفن وكذا الاجراءات الاحترازية التي يشرف على تنفيذها مكتب الصحة بمحافظة الحديدة في مواجهة تفشي وباء كورونا"..

