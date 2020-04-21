المؤتمرنت -

مغادرة 814 وافدا لـ6 مراكز حجر صحي بمجز صعدة

غادر 814 وافدا من ستة مراكز حجر صحي بمديرية مجز بمحافظة صعدة بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي المحددة بـ 14 يوماً وتأكد خلوهم من كورونا.



وأشاد وكيلا المحافظة صالح عقاب ويحيى الحمران اللذان أشرفا على عملية المغادرة بمدى التزام الوافدين بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على الوافدين لمنع دخول فيروس كورونا.



وأكدا أن هذه الإجراءات الإحترازية، هدفها بالمقام الأول الحرص على سلامة المجتمع من مخاطر كورونا.



فيما أشار مدير مديرية مجز محمد ضيف الله هاشم إلى أن العمل بمراكز الحجر الصحي يتم بالتعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه مراكز الحجر الصحي بالمديرية في ظل شحة الإمكانات.



بدوره دعا مدير الصحة بالمديرية حسين عطيفه إلى المساهمة في رفع الوعي بخطورة فيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهته والوقاية منه.*سبأنت

