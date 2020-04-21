المؤتمرنت -

شرف يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني.



ناقش اللقاء دور منظمة الصحة العالمية في دعم الإجراءات والاحتياجات المتصلة بجهود مكافحة جائحة كورونا "كوفيد -19 ".



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أنه في ظل تسخير العديد من دول العالم كامل إمكانياتها لمكافحة هذه الجائحة، يتحتم على الفاعلين الإنسانيين ودول الإقليم تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية في دعم جهود تعزيز القطاع الصحي في اليمن والذي يعاني من نقص الإمكانيات نتيجة خمس سنوات من التدمير للمنشآت الصحية في مختلف أنحاء البلاد.



ولفت إلى أنه ما يزيد من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي لمواجهة كورونا، إستمرار العدوان والحصار، ما يستدعي توفير وتقديم الاحتياجات الطبية والوقائية لدرء مخاطر وباء كوفيد 19.



وسلم الوزير شرف رسالة موجهة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم تتعلق بالإجراءات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19 والمطالبة بتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمكافحة هذه الجائحة من أجهزة ومعدات ومواد وقائية.



من جانبه أشار الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية إلى أن مكتب المنظمة يبذل جهوداً حثيثة في تقديم الدعم اللازم لمختلف أنحاء البلاد سيما في مواجهة جائحة كوفيد 19.



وحذر في الوقت نفسه من مخاطر تفشي وباء الكوليرا باليمن مع حلول موسم الأمطار وعودة الظروف البيئية المُهيئة لانتشاره.