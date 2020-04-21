المؤتمرنت -

أكثر من 2.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2,5 مليون شخص، أكثر من ثمانين في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 16,30 ت غ الثلاثاء.



وأحصيت مليونان و503 الاف و429 اصابة بينها 172 الفا و551 وفاة وخصوصا في اوروبا، القارة الأكثر تضررا مع مليون و230 الفا و522 اصابة و108 الاف و797 وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة حيث لا تزال وتيرة تفشي الوباء هي الاسرع، 788 الفا و920 اصابة بينها 42 الفا و458 وفاة.