المؤتمرنت -

مصرع مرتزقة في البيضاء والعدوان يشن 53 غارة

تكبد مرتزقة العدو السعودي اليوم خسائر كبيرة بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان تمكنت من التصدي لزحف مرتزقة العدو السعودي من مسارين أحدهما في شبكة الضحاكي والآخر من العقلة باتجاه مواقع عسكرية في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة محافظة البيضاء".



وأشار إلى أن الزحف استمر منذ الصباح حتى عصر اليوم، مؤكداً تكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وإجبارهم على التراجع والانكسار دون تحقيق أي تقدم.



وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن 53 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف، منها 42 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و11 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف.

