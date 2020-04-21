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رئيس المؤتمر يعزي اللواء عبدالله عبده محرم بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ببرقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة اللواء عبدالله عبده محمد محرم عضو قيادة فرع المؤتمر، الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة، في وفاة والده الحاج عبده محمد محرم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته للقيادي المؤتمري اللواء عبدالله محرم وإلى عبدالكريم محرم، وبقية أفراد الأسرة، وكافة آل محرم، بهذا المصاب..



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"