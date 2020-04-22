المؤتمرنت -

40 غارة على 3 محافظات و54 خرقاً بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 40 غارة على محافظات صنعاء، مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان بلغت 54 خرقاً من بينها 11 خرقاً بقصف مدفعي و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وقصفت قوى العدوان بقذائف المدفعية فندق الوحيين في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بمحافظة الجوف، وخمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وذكر المصدر أن الطيران شن في محافظة مأرب 17 غارة على مديرية مجزر، وست غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل.