المؤتمرنت -

مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال ال24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء؛ مشيراً إلى أن الأمطار ستهطل متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من المرتفعات الجبلية وتكون أكثر حدة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية من تعزغرباً وهتى هضبة وصحاري حضرموت شرقاً.



ولفت الى امتداد الأمطار إلى أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والمناطق المحاذية لها هلال فترتي الظهيرة والمساء وامتداها حتى فترات من الليل مع احتمال تشكل الشابورة المائية والضباب على المنحدرات في محافظات تعز؛ إب؛ الضالع؛ لحج؛ أبين شبوة؛ حضرموت.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار؛ داعياً الى عدم استخدام الهواتف النقالة والاحتماء أثناء العواصف الرعدية.



وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والشابورة والانهيارات الصخرية.