المؤتمرنت -

الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة وفقا لما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الآهلة بالحديدة.



وأوضحت أن اللجنة المؤلفة من أهل الاختصاص والمعرفة وذوي الكفاءة والنزاهة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان، أعلنت تعذر رؤية الهلال اليوم الأربعاء ألـ 29 من شهر شعبان 1441هـ رغم أن الجو كان صحوا.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اكدت دار الافتاء أن يوم غدٍ الخميس الموافق ألـ23 من أبريل 2020م هو اليوم المتمم لعدة شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة الموافق ألـ24 من شهر أبريل.

