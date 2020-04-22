المؤتمرنت -

الصحة العالمية: كورونا سيستمر طويلاً وهدفه أغلب البشر

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.



وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".



تحذير من رفع القيود

كانت المنظمة الأممية قد حذرت الثلاثاء من التسرع في رفع القيود، داعية إلى التكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح، منبهة إلى ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة الفيروس المستجد.



كما أوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيا، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.



إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 177822 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11,00 ت غ.



وشُخّصت أكثر من 2571880 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 583 ألف شخص.