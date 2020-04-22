المؤتمرنت -

ناطق الجيش يكشف خسائر المرتزقة خلال الساعات الماضية

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، كسر أربعة زحوف وإفشال محاولتي تسلل للعدو في جبهات الحدود ومحافظات الجوف وتعز والبيضاء.



وأوضح المتحدث الرسميأن العدو نفذ زحفين في ناطع وقانية بالبيضاء وزحف واسع في خب والشعف إضافة إلى زحف في حيفان بتعز.



كما أكد مقتل 30 مرتزقا وجرح 45 آخرين أثناء التصدي للزحوف التي استمرت من منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم.



وقال" أفشلت قواتنا عمليتي تسلل باتجاه باقم الحدودية وفي الربوعة بعسير وكبدت العدو خسائر في صفوفه".



وأشار العميد سريع، إلى أن طيران العدوان شن 35 غارة، منها 23 على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب وسبع غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وخمس غارات على كتاف قبالة بنجران.