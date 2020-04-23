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أخبار
المؤتمر نت - أثبت العلماء الأمريكيون فشل دواء ضد الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا

نتيجة مفاجئة.. فشل دواء في علاج كورونا

المؤتمرنت -
نتيجة مفاجئة.. فشل دواء في علاج كورونا
أثبت العلماء الأمريكيون فشل دواء ضد الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس "كورونا".

وقام الباحثون بتحليل بيانات 368 مريضا تناولوا "هيدروكسي كلوروكوين"، مع أو من دون مضاد حيوي لعلاج عدد من العدوى البكتيرية، بحسب ما نقلته "أسوشيتد بريس".

وبيّن البحث وفاة 28 في المئة من المرضى ممن تناولوا العقار دون مضاد حيوي (إزيثروميسين)، كما توفي 22 في المئة ممن شمل علاجهم العقار مع المضاد الحيوي، في مقابل وفاة 11 في المئة ممن حصلوا على الرعاية الروتينية فقط.

وأوضح العلماء أن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لم يُحدث أي فرق في الحاجة إلى جهاز تنفس، كما أنهم يتوقعون أن يكون الدواء قد سبب أضرارا في أعضاء أخرى. ومن المعروف أن الدواء له آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وقالت المديرة الطبية للسيطرة على العدوى والوقاية منها في جامعة ويسكونسن - ماديسون، نازيا صفدار: "أعتقد أننا محبطون". وأشارت إلى أن الكثير من المرضى سألوا عن العقار بعدما قام ترامب بالترويج له، لكن الآن "أعتقد أن الناس أدركوا أننا لا نعرف ما إذا كان (الدواء) يعمل أم لا"، وهو يحتاج إلى مزيد من الدراسة.








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