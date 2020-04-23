المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من التواجد في ممرات السيول

حذر المركز الوطني للأرصاد من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته اليوم استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء .



وأشار إلى امتداد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الشمالية والهضاب الداخلية .



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

