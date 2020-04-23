المؤتمرنت -

فتح عشرات المحطات لتعبئة إسطوانات الغاز المنزلي

اكدت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية .

وأعلنت الشركة عن فتح عشرات الطرمبات في أمانة العاصمة والمحافظات لتموين السيارات وتعبئة اسطوانات المواطنين من الغاز المستورد وبحسب الآلية المتبعة .



وأشارت إلى إنزال كميات من اسطوانات الغاز للبيع المباشر في عموم مديريات الأمانة من الغاز المستورد، وكذا توزيع 20 دينة يومياً للبيع المباشر للمطاعم في أمانة العاصمة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اكدت شركة الغاز استمرار البرنامج التمويني للكميات المرحلة من صافر لعموم محافظات الجمهورية وبمعدل 183 دينة في الأمانة و 20 دينة للمناطق المتداخلة معها، وبالنسبة لبقية المحافظات فبحسب الآلية المتبعة لديها.

