المؤتمرنت -

سجن مواطن 6 اشهر لمخالفتة اجراءات الحجر الصحي

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية يوم الخميس إن محكمة في قطاع غزة حكمت بالسجن ستة أشهر على مواطن فلسطيني هرب من منشأة للحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد في رفح على الحدود المصرية.



وأُلقي القبض على الرجل (33 عاما) يوم السبت بعد بضع ساعات من هروبه من المنشأة التي يُعزل فيها من يعبرون من مصر إلى القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية، إجباريا لمدة 21 يوما.



وقالت الوزارة إنه كان بالمنشأة منذ أقل من أسبوع وأجري له اختبار الفيروس بعد القبض عليه وجاءت نتيجته سلبية.



وبالإضافة إلى الحكم بالسجن الذي أصدرته محكمة عسكرية تديرها حماس، غُرم الرجل 700 دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في غزة بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



ولم تورد الوزارة تفاصيل عن كيفية هروب الرجل من المبني الخرساني الذي يضم 500 غرفة، وهو مكون من طابق واحد ومحاط بجدار وتحرسه الشرطة.



وذكرت الوزارة في بيانها أن الرجل سيواجه أيضا تهما تتعلق ببيع المخدرات بسبب انتمائه لعصابة للمخدرات.



وقال مسؤولو الصحة إن 17 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في قطاع غزة. ويقيم نحو مليوني شخص في القطاع كثيف السكان.*رويترز