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أخبار
المؤتمر نت - علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد

الصحة العالمية: علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال 15 شهرا.

وقالت المنظمة، في تغريدة نشرها مكتبها في اليمن عبر "تويتر": "‏من حق كل طفل أن يتمتع بصحة جيدة، ولهذا تعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها باستمرار لضمان توفير علاج سوء التغذية للأطفال في ‎اليمن".

وأضافت المنظمة : "في 2019 وحتى مارس/آذار 2020، تم علاج 15 ألف طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد الوخيم بمراكز التغذية العلاجية المدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وفي ذات السياق، تقول تقارير أممية عدة إن هناك قرابة مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية، بينهم نحو 360 ألفا دون سن الخامسة يشكون من سوء التغذية الحاد الوخيم.








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