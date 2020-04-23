المؤتمرنت -

هنأ بشهر رمضان.. الأمين العام يدعو لإغاثة ضحايا سيول الامطار

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس، ونواب رئيس المؤتمر، عبر فيها عن تهانيه باسمه شخصياً ونيابة عن جميع قيادي وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،



كما بعث الامين العام ببرقيات تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى أعضاء اللجنة العامة، ورؤساء واعضاء الهيئات الوزارية والبرلمانية والشوروية وإلى جميع قيادي وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والمديريات ورؤساء الهيئات التنظيمية والتنفيذية بالمحافظات.



وفي البرقيات عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد على محسن ، عن خالص تهانيه الحارة ومباركته لهم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،



متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولكافة أبناء شعبنا ووطنا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالامن والاستقرار والمزيد من ىالانتصارات والثبات ورباطة الجأش في مواجهة التحدّيات والمخاطر التي تُحاك ضد الوطن والشعب والمؤتمر الشعبي العام.







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وفي برقية مماثلة هنأ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام رئاسة واعضاء المجلس السياسي الاعلى، ورئاسة واعضاء مجالس الوزراء - النواب- الشورى، القضاء الاعلى، وكافة أبناء شعبنا اليمني داخل الوطن وخارجه ، بهذه المناسبة التي تحل علينا هذا العام وشعبنا يواجه للسنة الخامسة على التوالي عدواناً بربرياً همجياً وحصاراً جائراً من قبل تحالف العدوان.



وعبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عن تقدير المؤتمر لصمود ابناء شعبنا اليمني وتحملهم للأوضاع المعيشية الصعبة التي فرضها تحالف العدوان، وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هجرية، في ظل استمرار العدوان الجائر والحصار الظالم، وفي ظل تداعيات وأثار جائحة فيروس كورونا ، وفي ظل متغيرات مناخية، ووقوع أضرار مادية وبشرية جراء سيول الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.



ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إلى المزيد من التعاون والتكافل والبذل والتراحم وإستغلال هذا الشهر الفضيل لتعظيم وتعميق قيم ديننا الإسلامي الحنيف وأهدافه ومراميه المهذبة للنفوس وبما يجسد قيم التسامح والتصالح والتعاضد والتلاحم المجتمعي ويحفظ دماء اليمنيين ومكتسبات بلادنا وشعبنا المتعايش عبر القرون ويصون منجزات الثورة والجمهورية والوحدة.



ودعا الامين العام كافة المنظمات الاغاثية في الداخل والخارج لسرعة إغاثة ابناء محافظة عدن والمحافظات المتضررة من سيول الامطار ، وحث اعضاء وكوادر المؤتمر في المناطق المنكوبة الى الانخراط في عمليات المساعدة والاغاثة ، داعيا كذلك رجال المال والأعمال لتقديم العون السريع للتخفيف من معانات اهلنا في عدن وبقية المحافظات المتضررة .





وحيا الامين العام أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين المرابطين في مختلف جبهات القتال والذين يذودون عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله ،ويسطرون اروع صور البطولة والتضحية والفداء والثبات والصمود، في وجه أعتى عدوان وحشي عرفته الإنسانية في مختلف العصور، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته ومغفرته ورضوانه، وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.



وبهذه المناسبة طالب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى باصدار قرار دولي بايقاف العدوان الظالم ورفع الحصار الجائر على اليمن ..

