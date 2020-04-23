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المؤتمر نت - رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات برقيات التهاني إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات يهنئون ابوراس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات يهنئون ابوراس بشهر رمضان
رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات برقيات التهاني إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونوابه، وكافة قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني العظيم، بهذه المناسبة الدينية الغالية.

واشارت البرقيات الى المواقف الوطنية والسيرة النضالية وقيم الوفاء والثبات ووقوفه في صف الوطن وابناء الشعب، اشادت كذلك، بالادارة الرشيدة والارادة الشجاعة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، خلال 4 أعوام وبضعة اشهر لتوليه شئون المؤتمر في أحلك الظروف، وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام.

وجدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.








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