المؤتمرنت -

كورونا يودي بحياة 184 ألفاً بالعالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 183707 أشخاص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة 11,00 ت.غ.



وشُخّصت أكثر من 2636740 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 696700 شخص.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.



وارتفع عدد وفيات الفيروس بواقع 215 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.



وفي بريطانيا، قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في مستشفيات إنجلترا ارتفع بواقع 514 إلى 16786 وفاة. وأضافت أن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، وأن 16 منهم- تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عاما- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا.



وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إن 440 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 22157. وهذه الوفيات الجديدة أعلى بقليل من اليوم السابق الذي شهد وفاة 435 شخصا بالفيروس. وارتفع عدد الإصابات إلى 213024 من 208389 في اليوم السابق.



وسجلت بلجيكا 908 إصابات جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 42797 مصابا. كما سجلت 230 وفاة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 6490.



وفي سويسرا، قالت وكالة الصحة العامة اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1268 من 1217 أمس. وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268. وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.



وفي رومانيا، قالت الحكومة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة. وأضافت أن 2478 شخصا تعافوا حتى الآن بينما توفي 527 مريضا.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 887 حالة إلى 35729، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة. وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي للأعداد إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177.



ومعلوم أن الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، تليها إيطاليا، إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.



وبلغت الوفيات في أوروبا الخميس عند الساعة 11,00 ت.غ 113855 حالة من أصل 1276161 إصابة، وسجلت في الولايات المتحدة وكندا 48859 وفاة (882814 إصابة)، وفي آسيا 7495 وفاة (182737 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 6166 وفاة (122620 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 5992 وفاة (138672 إصابة)، وفي إفريقيا 1243 وفاة (25796 إصابة)، وفي أوقيانيا 97 وفاة (7943 إصابة).