المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بحلول رمضان من رؤساء الاحزاب السياسية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقيات تهاني من رؤساء عدد من الأحزاب السياسية اليمنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث عبر الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية الأستاذ نشوان ناصر النصيري، عن أحر التهاني وأغلى التبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوب المسلمين والشعب اليمني، لكافة قيادات المؤتمر، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولكافة أبناء شعبنا ووطنا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار،



وهنأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الشيخ صادق أمين ابوراس، وجميع قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني، بهذه المناسبة الدينية المباركة، سائلين من الله ان يمن علينا بمغفرته ورضوانه وعلى الامه اليمنية والعربية والاسلامية في هذا الشهر الفضيل.



ورفع رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري مجاهد بن مجاهد القهالي برقية هنأ فيها رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان، مباركاً لليمن الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.