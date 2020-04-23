المؤتمرنت -

هيئات المؤتمر (البرلمانية - الوزارية - الشوروية) تُهنىء ابوراس بحلول رمضان

بعثت هيئات المؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية) برقيات تهاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس بمناسبة حلول شهر رمضان.



وعبرت البرقيات عن التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام السادس على التوالي لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها وأدى إلى سقوط عشرات الالاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية صحية واقتصادية.



واختتمت البرقيات بخالص الدعاء أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والامن والاستقرار.



وكل عام وأنتم بخير

