المؤتمرنت -

اللجنة السياسية تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان

هنأت اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وجميع قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني، بحلول شهر رمضان المبارك.



وجاء في برقية التهنئة، يطيب لنا في اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن نرفع اليكم أحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا مانصبوا إليه من السلام والوئام والتصالح والتسامح.



وتابعت البرقية، نجدها فرصة لنجدد السير معكم وتحت قيادتكم بتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام الى مزيد من تعزيز الوحدة الوطنية والتنظيمية لتحقيق التقدم والنجاح في مختلف مناحي الحياة بربوع وطننا الغالي. متمنياً لكم شخصياً موفور الصحة والعافية والسعادة.



كل عام وأنتم بخير