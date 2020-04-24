المؤتمرنت -

قوى العدوان تصعّد خروقاتها لاتفاق الحديدة

صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على صعدة ومأرب ونجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات من بينها 25 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد 113 قذيفة وصاروخاً و 80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأطلقت قوى العدوان ثلاث قذائف مدفعية وصاروخي كاتيوشا باتجاه حي الزهور وسبع قذائف مدفعية باتجاه حارة الضبياني، واستهدفت شارع الخمسين بثلاثة صواريخ موجهة وعدد من قذائف المدفعية، كما قصفت مطار الحديدة بقذائف الهاون.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت قرية القرشية في مديرية بيت الفقيه بأكثر من 14 قذيفة، ومثلث العدين في مديرية حيس بخمس قذائف هاون، في حين استهدفت قرية الدحفش بأطراف الدريهمي المحاصرة بالعيارات الثقيلة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح وشدا وباقم ومنبه الحدودية.



وأفاد المصدر أن الطيران شن سبع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وغارتين على الشبكة في نجران، وست غارات على مجازة في عسير.