المؤتمرنت -

مأرب.. تصعيد عسكري واسع وإنتكاسة كبيرة للمرتزقة

صعّد مرتزقة العدو السعودي من عملياتهم الهجومية على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في مديريتي رغوان ومجزر بمحافظة مأرب.



وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الجيش اليمني واللجان تمكنوا من التصدي لزحف قوى العدوان والمرتزقة من مسارين باتجاه مواقع عسكرية في مديرية رغوان.



وأكد تكبيد العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم.



وأشار إلى أن قوى العدوان والمرتزقة نفذوا محاولة تسلل والتفاف على مواقع قوات الجيش بمديرية مجزر، دون تحقيق أي تقدم يذكر.



وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن 35 غارة، منها 15 على مديرية مجزر، وست غارات على رغوان وتسع على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية سحار بصعدة، وثلاث غارات على مكيراس بالبيضاء.