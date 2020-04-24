السبت, 25-أبريل-2020 الساعة: 12:52 ص - آخر تحديث: 12:31 ص (31: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
جُنُوح‮ ‬خطير
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
دروسٌ وعِبر من جائحة كورونا للإنسانيّة
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
شرعية‮ ‬من‮ ‬ورق‮ !‬
عبدالرحمن الشيبانى
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة عن ظهور أعراض جديدة عند بعض المصابين بفيروس كورونا، بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا، مثل السعال أو الحمى أو الإرهاق أو ضيق التنفس أو آلام العضلات

ما علاقة احمرار العين بكورونا؟.. دراسة تجيب

المؤتمرنت -
ما علاقة احمرار العين بكورونا؟.. دراسة تجيب
كشفت دراسة عن ظهور أعراض جديدة عند بعض المصابين بفيروس كورونا، بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا، مثل السعال أو الحمى أو الإرهاق أو ضيق التنفس أو آلام العضلات.

وحذرت دراسة علمية حديثة من أن احمرار العيينين قد يكون علامة مبكرة للإصابة بفيروس كورونا بل مصدرا لنقل العدوى حتى بعد أسابيع من الإصابة بالمرض.

الدراسة استندت إلى حالة مرضية تسمى "العين الوردية" أو "التهاب الملتحمة"، تم رصدها في امرأة أدخلت المستشفى في إيطاليا بأعراض سعال جاف والتهاب حلق واحتقان في الأنف.

وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 65 عاما، قد قدمت إلى إيطاليا من ووهان الصينية، بؤرة المرض، في نهاية يناير الماضي.

و"العين الوردية" قد تكون مرضا بكتيريا وفيروسيا لكن الأخير هو الأكثر شيوعا. وغالبا ما يصاحبه التهاب في الجهاز التنفسي.

في اليوم الثالث بعد دخولها المستشفى، كانت عينا المرأة لا تزالان حمراوين، لذلك بدأ الفريق الطبي في مسح عيني المرأة.

وعندما واصل العاملون الطبيون اختبار سائل عينيها كل يوم تقريبا، اكتشفوا أن كل عينة تحمل المادة الجينية لفيروس سارس- كوف 2 المسبب لكوفيد- 19.

ووجد الباحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا أن الفيروس ظل باقيا في عيني المرأة لمدة 21 يوما، منذ بدء الأعراض لديها. ثم عاود الفيروس الظهور مرة أخرى بعد خمسة أيام، رغم خلو المسحات الأنفية من الفيروس.

وحذر الباحثون من أن "العين الوردية" قد تكون علامة تحذير مبكرة على الإصابة بكورونا، ومصدر لنقل الفيروس من شخص لآخر على مدار أسابيع عبر الدموع وإفرازات العين الأخرى.

وعلى الرغم من أن الفيروس المستجد ينتشر في المقام الأول من شخص لآخر عبر قطرات السعال والعطس (وربما التحدث والتنفس)، تؤكد الدراسة الجديدة أن تجنب لمس الوجه والعينين أمر حاسم لوقف انتشار المرض.

والعين الوردية تم رصدها لدى مصابين بكورونا في مناطق مختلفة من العالم. لكن عددهم لم يكن كبيرا وقد لا يتجاوز الواحد في المئة من نسبة المصابين، بحسب تقارير.

وأصبحت العين الوردية مصدر قلق في الولايات المتحدة عندما تم رصد الحالة في عشرات المصابين بالفيروس في دار رعاية في ولاية واشنطن حيث ظهر الوباء لأول مرة وتسبب في مقتل العشرات هناك.

وكان اللافت أن معظم هؤلاء المرضى لم يظهروا أي أعراض أخرى سوى "العين الوردية"، وجميعهم أثبتت التحاليل إصابتهم بكورونا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن ممرضة بدار الرعاية.

"العين الوردية" غير مدرجة حتى الآن ضمن أعراض كورونا التي حددتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكنها ظاهرة لوحظت في العديد من الدول، كما ذكر سابقا. فهل يتم إدراجها ضمن أعراض كورونا، كما أدرجت أعراض أخرى لاحقا مثل فقدان حاسيتي الشم والذوق؟








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أميركا: الوفيات بكورونا تتخطى 50 ألفاً
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح
فنون ومنوعات: زوجة كلوب تقدم على لفتة إنسانية "سرية"
رياضة: إنهاء الدوري الهولندي دون تحديد البطل
علوم وتقنية: فشل ذريع لعقار محتمل ضد كورونا
أخبار: قوى العدوان تصعّد خروقاتها لاتفاق الحديدة
أخبار: اللجنة السياسية تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان
علوم وتقنية: دراسة: كورونا يعيش في العيون لفترات طويلة
أخبار: النساء أكثر قدرة على مقاومة كورونا.. لهذه الأسباب
أخبار: الصليب الأحمر يحذر من رمضان مثقل بالمآسي في اليمن
أخبار: هنأ بشهر رمضان.. الأمين العام يدعو لإغاثة ضحايا سيول الامطار
أخبار: هيئات المؤتمر (البرلمانية - الوزارية - الشوروية) تُهنىء ابوراس بحلول رمضان
فنون ومنوعات: محمد إمام يرد على طلب محمد رمضان
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بحلول رمضان من رؤساء الاحزاب السياسية
أخبار: قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة
عربي ودولي: 1500 إصابة مؤكدة بكورونا في الجيش الفرنسي
عربي ودولي: كورونا يودي بحياة 184 ألفاً بالعالم
أخبار: رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات يهنئون ابوراس بشهر رمضان
أخبار: العواضي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: قصف مدفعي للمرتزقة يستهدف قرى في ناطع البيضاء
أخبار: علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
اقتصاد: أسعار النفط تواصل تعويض جزء من خسائرها
فنون ومنوعات: سجن مواطن لمخالفتة اجراءات الحجر الصحي
رياضة: خطوة تفصل الدوري الألماني عن استئناف النشاط
أخبار: فتح عشرات المحطات لتعبئة إسطوانات الغاز المنزلي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020