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المؤتمر نت - تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على معسكر اللبنات وما حوله من التباب الذي يُعد آخر معقل للمرتزقة بمحافظة الجوف

الجيش يسيطر على معسكر اللبنات آخر معاقل المرتزقة

المؤتمرنت -
الجيش يسيطر على معسكر اللبنات آخر معاقل المرتزقة
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على معسكر اللبنات وما حوله من التباب الذي يُعد آخر معقل للمرتزقة بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية بدأوا التقدم باتجاه المرازيق "الهضبة العليا والسفلى" وبئر المرازيق بعد استكمالهم تطهير مدينة الحزم من فلول المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد تطهير المرازيق واصل أبطال الجيش واللجان تقدمهم تجاه تباب اللبنات والمعسكر والسيطرة عليه بالكامل وفرار ما تبقى من المرتزقة، تاركين أسلحتهم وعدتهم غنائم للجيش واللجان.

وحاول العدو استعادة مواقعه بزحف مكثف تحول إلى كارثة عليه، حيث تصدى الجيش واللجان للزحف وكبدوا العدو خسائر فادحة.

وبعد تطهير اللبنات وماحوله تحرك أبطال الجيش واللجان الشعبية باتجاه جبل الأقشع وقرية الخسف وتم تطهيرها بالكامل وطرد المرتزقة منها.

كما تكبد العدو خسائر كبيرة في العملية فقد خلالها عدد كبير من قياداته واغتنام أسلحة متنوعة تركها المرتزقة ولاذوا بالفرار.








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