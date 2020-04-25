المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي يحيى غوبر وأل الفقيه

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الاخ يحيى غوبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بوفاة شقيقته .



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية عن عظيم مواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب



" إنا لله وإنا اليه راجعون".



كما بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الاخ احمد احمد الفقيه عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر عضو قيادة المؤتمر بالدائرة ال18 بمديرية السبره محافظة اب وذلك لوفاة والدته .

سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب



" إنا لله وإنا اليه راجعون".