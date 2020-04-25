المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة برمضان من الحزب الناصري

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة من الحزب الناصري الديمقراطي بمناسبة حلول شهر رمضان.





وجاء في البرقية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني ان اتقدم باحر التهاني والتبريكات بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء الحزب الناصري الديمقراطي الى الشيخ صادق بن امين ابورأس رئيس المؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذا نتقدم بها الى الشيخ يحيى الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر، رئيس مجلس النواب، والى أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة..



بهذة المناسبة الايمانية المباركه سائلآ الله العلي القدير ان يديم عليكم وعلى شعبنا موفور الصحة والعافية وان يكون هذا الشهر شهر خير وبركة.





عبدالمجيد الحنش

نائب الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي

عضو الوفد الوطني للمفاوضات