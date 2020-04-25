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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 38 غارة على 3 محافظات

38 غارة على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدة

المؤتمرنت -
38 غارة على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدة
واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 38 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان بلغت 68 خرقاً من بينها اعتداء على رقابة كيلو16 و20 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي.

واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة في شارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 15 غارة على مديرية مجزر، وست غارات على مديرية رغوان، وتسع غارات على مديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 5 غارات على منطقتي بني عوير والمهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة، وثلاث غارات على مكيراس في محافظة أبين.








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