المؤتمرنت -

كورونا.. حصيلة الوفيات العالمية تتجاوز 200 ألف

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة في مختلف دول العالم التي ظهر فيها الفيروس التاجي، وفيما تقترب أعداد حالات الإصابة بالفيروس من مليونين و900 ألف حالة، تم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء.



وسجلت فرنسا 22 ألفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية مارس بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، لكن عدد المصابين في أقسام الإنعاش يستمر في التراجع منذ 17 يوما، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة السبت.



وقال المصدر في بيان، إن الوباء أودى بـ14 ألفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة إضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171)، فيما بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش 4725.



وفي إيطاليا، ذكرت وكالة الحماية المدنية في البلاد أن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 415 شخصا، اليوم السبت، مقابل 420 أمس الجمعة، وذلك في أقل حصيلة منذ 17 مارس/آذار.



وكان عدد الإصابات الجديدة الأقل أيضا خلال خمسة أيام عند 2357 مقارنة مع 3021 حالة إصابة أمس الجمعة، بحسب رويترز.



وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ ظهوره في 21 فبراير/شباط بلغ 26384، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.



ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 195351 في ثالث أعلى حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.