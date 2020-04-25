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المؤتمر نت - أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه "لا دليل" حالياً على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تحذر: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه "لا دليل" حالياً على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة في ملخص علمي من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات والإجراءات التحذيرية من الفيروس.

وأشارت إلى أن "رصد بعض الحكومات الأجسام المضادة لسارس-كوف-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19، قد يكون أساسا لمنح جواز حصانة أو شهادة أمان من المخاطر مما يمكن الأفراد من التنقل أو العودة للعمل بافتراض أن لديهم الحماية من العدوى مرة ثانية".

وأضافت: "لا دليل حاليا على أن الأشخاص المتعافين من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة محصنون من عدوى ثانية".

وكانت تشيلي قالت الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في إصدار "جوازات صحة" لمن تعافوا من المرض. ويمكن لهؤلاء الأشخاص العودة فورا إلى العمل بمجرد إخضاعهم للفحص لمعرفة إن كانت أجسامهم قد كونت أجساما مضادة تجعلهم محصنين من الفيروس.

وشددت منظمة الصحة على أنها تواصل مراجعة الأدلة على ردود فعل الأجسام المضادة على الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وبلغت عدد حالات الإصابة بالفيروس من مليونين و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء.








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