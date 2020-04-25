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المؤتمر نت - جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، السبت، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية

تحذير من هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

المؤتمرنت -
تحذير من هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا
جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، السبت، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية.

وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل.

وقالت إن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وذكرت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة بـ"80 في المئة" من الحالات المعلنة.

وأوضحت أن أربع وفيات في المستشفيات الفرنسية جراء أعراض جانبية للعلاجات المستخدمة لكوفيد-19 كانت على صلة بهيدروكسي كلوروكوين.

وتسلطت الأضواء على استخدام هذه التوليفة المثيرة للجدل منذ نشر الأخصائي الفرنسي في علم الأمراض المعدية ديدييه راؤول دراستين صغيرتين أظهرتا أنها قد تنجح في علاج المصابين بالفيروس الذي لم يظهر له دواء بعد.

لكن رغم الدعوات المتزايدة في فرنسا لاستخدام العقارين بشكل أوسع، شكك خبراء آخرون بدعوات البروفيسور راؤول وأشاروا إلى خطر تسببهما بذبحة قلبية.

وضمّت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن "الدراسات الأخيرة سجّلت مشكلات في نبضات القلب خطيرة وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين، خصوصا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

ونوّهت إلى عدم وجود أي مؤشر يثبت أن هذه الأدوية تفيد في علاج المصابين بالفيروس.

بدورها، ذكرت الوكالة الفرنسية أن 42 في المئة من جميع الآثار الجانبية المقلقة ترتبط بكاليترا، وهو دواء مضاد للفيروسات الرجعية يخلط بين لوبينافير وريتونافير.

ومن المعروف أن هيدروكسي كلوروكوين يتسبب بمشاكل في نبضات القلب على غرار اختلال النظام القلبي لدى بعض المرضى، وهو أمر قد يفضي إلى وفاتهم.

وأفاد رئيس الوكالة الفرنسية دومينيك مارتن فرانس برس في وقت سابق أن "مرضى كوفيد يعانون عادة من ضعف في القلب، ولذا ترجّح معاناتهم من مشاكل مع الأدوية التي تؤثر على صحة القلب".








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