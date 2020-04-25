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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد بشدة من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول

تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول

المؤتمرنت -
تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس وهطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً مع احتمال امتدادها غرباً إلى أجزاء من سواحل حجة، الحديدة وتعز، والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف، مأرب، البيضاء، غرب شبوة وشمال غرب حضرموت.

وجدد المركز تحذيره للمواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأفاد المركز بأن أمطاراً متفرقة هطلت الجمعة بعضها كانت غزيرة خارج محطات الرصد الجوي خاصة على محافظات إب، حجة، ريمة، ذمار، البيضاء، صنعاء، مأرب، غرب شبوة، الضالع، صعدة وعمران، مشيراً إلى أن السيول تدفقت على إثرها في الشعاب والوديان.








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