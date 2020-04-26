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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 29 غارة جوية على 5 محافظات

غارات على 5 محافظات وخروقات متواصلة بالحديدة

المؤتمرنت -
غارات على 5 محافظات وخروقات متواصلة بالحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 29 غارة جوية على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 67 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية جديدة وخمسة خروقات بالقصف المدفعي.

وأشار إلى تحليق لطيران العدوان التجسسي في أجواء حيس، فيما حلق الطيران الحربي في أجواء منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة باتجاه رقابة الخامري بشارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية مجزر وأربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وذكر المصدر أن الطيران شن أربع غارات على قرية الرعسة بمحافظة الضالع، وغارة على مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وفي محافظة صعدة تضررت ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية كتاف الحدودية، في حين تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .








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