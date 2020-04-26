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أخبار
المؤتمر نت - أطباء بلا حدود تحذر من انتشار الملاريا في اليمن

أطباء بلا حدود تحذر من انتشار الملاريا في اليمن

المؤتمرنت -
أطباء بلا حدود تحذر من انتشار الملاريا في اليمن
حذرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الأحد، من زيادة خطر انتشار الملاريا في اليمن مع موسم الأمطار.

جاء ذلك في تغريدات نشرها مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 أبريل/ نيسان من كل عام.

وأوضحت المنظمة أنه “مع بدء موسم الأمطار يزداد خطر الإصابة بالملاريا في اليمن”.

وأضافت: “في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد حاليا لمواجهة انتشار محتمل لكوفيد-19، فإن النظم الصحية الأخرى بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وإلا فمن المتوقع أن ترتفع الوفيات بسبب أمراض أخرى مثل الملاريا”.

وأشارت المنظمة إلى أنها عالجت 13 ألفا و93 حالة إصابة بالملاريا في عدد من المحافظات اليمنية، في 2019.









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